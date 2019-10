Gaglianico si veste di colori e diventa “Clown Town”

Domenica 29 settembre il centro di Gaglianico si è vestito di nuovi colori: quelli di "Clown Town”, la città della gioia dell'OdV "Il Naso in tasca", organizzazione di volontariato per la clownterapia negli ospedali, nelle case di riposo e nelle situazioni di disagio. L'evento è stato realizzato con il patrocinio del comune di Gaglianico e in collaborazione con Dist Cycling Store, nota attività commerciale del luogo.

Nel verde del parco attiguo a Piazza Repubblica, i bambini e le loro famiglie hanno potuto vivere momenti di gioco, musica e sorriso con i clowndottori nelle varie postazioni predisposte. Alle 17 dalla piazza è partita la "ciclo-naso". La ben accolta cicloturistica si è snodata per le strade del paese, per concludere la giornata della gioia con una salutare pedalata in compagnia: tutti in bicicletta appassionatamente... con il naso rosso e sempre sorridendo.