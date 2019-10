BEAUTYMED, venerdì 4 ottobre la giornata di Rigenerazione Cellulare della Pelle

Da sempre sensibili al concetto di prevenzione, la BEAUTYMED del dottor Domenico Paris organizza una giornata dedicata alla biorivitalizzazione attraverso microiniezioni nel derma di Redensity, un mix di acido ialuronico dall'elevata concentrazione e nutrienti essenziali.

Infatti la composizione della fiala iniettata in microponfi lungo le linee del viso è formata dalle seguenti sostanze da acido ialuronico, che migliora l’idratazione la compattezza e le proprietà visco elastiche della pelle, otto aminoacidi per la ristrutturazione tissutale e la rigenerazione cellulare, tre antiossidanti per contrastare i radicali liberi e l’invecchiamento della pelle dovuto dall’esposizione solare eccessiva, due minerali necessari alla salute e protezione cellulare, la Vitamina B6 coinvolta nel metabolismo cellulare.

Questo trattamento Illumina Leviga Rimpolpa e Protegge e può essere utilizzato per tutti i tipi e gli stadi di invecchiamento.

“É un trattamento minimamente invasivo, - ci racconta il dottor Paris - consigliato a partire dai 25- 30 anni proprio per prevenire la formazione delle rughe, ma anche dopo i 70 anni per donare idratazione e splendore alla pelle. Il protocollo completo per risultati di lunga durata prevede 3 sessioni una ogni tre settimane e grazie alla Teoxane potremmo omaggiare un trattamento di questo percorso".

Per partecipare a questa giornata si può contattare la BEAUTYMED in via della Vittoria 31 D Biella Chiavazza al numero 015.3700498, o inviare una mail a info@salutebenesserebiella.it oppure info@bemed.it .