Siparietto con dono tra Bruschi e Moscarola in consiglio: “Una foto da appendere al posto di Salvini”

Simpatico siparietto all'inizio del consiglio comunale di Biella. Dopo le furenti polemiche delle scorse settimane sulla foto di Matteo Salvini affissa nell'ufficio del numero 2 dell'amministrazione Corradino, un simbolico “ramo d'ulivo” è stato consegnato dal consigliere di minoranza Marta Bruschi all'indirizzo di Giacomo Moscarola: un foto dell'attuale ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, “da appendere – spiega la dem – al posto di quella di Salvini”.

Pace fatta dunque? Non proprio per l'esponente del Partito Democratico: “Niente di personale, ma a livello politico continueremo a confrontarci e, dal lato mio, a incalzarlo sui temi che ci vedono distanti. Non mancherò di stuzzicarlo se si presenterà l'occasione”. Visibilmente sorpreso al momento della consegna, il vicesindaco di Biella si è prestato alla situazione sui generis accettando con un sorriso il dono. “Ora chiederò il permesso al Prefetto per l'affissione – scherza Moscarola – Noto però che la minoranza comincia a intraprendere azioni simili alle mie. Non posso che ringraziarli per citarmi costantemente”.