Giorgio Musso è il nuovo segretario generale della Città di Biella

Primo giorno di lavoro, a Palazzo Oropa, per il nuovo segretario generale del Comune di Biella: Giorgio Musso. Subentra a Gianfranco Cotugno, che era in servizio presso la Città di Biella dal giugno del 2010.

Giorgio Musso arriva a Biella dopo quattro mesi in carica sempre come segretario generale alla Città di Nuoro. In precedenza ha ricoperto lo stesso incarico ai comuni di Corsico (Milano) e Omegna (Verbania). Ha alle spalle una lunga carriera come segretario comunale, in servizio dal 1989. E’ laureato in scienze politiche. Vanta una lunga esperienza anche come amministratore locale, per 39 anni ha ricoperto vari incarichi da consigliere comunale a vice presidente della Provincia di Asti. E’ stato per 20 anni sindaco di Castelnuovo Don Bosco, suo paese di residenza. Dopo un colloquio e i saluti di benvenuto da parte del sindaco Claudio Corradino, il nuovo segretario si è subito recato negli uffici di Palazzo Pella per conoscere l’organizzazione comunale.

Questo il saluto alla città del nuovo segretario: “Dopo due esperienze lontano da casa, in Lombardia e Sardegna, sono felice di far ritorno in Piemonte, che è la mia regione. Sono contento e stimolato di essere nella Città di Biella, il mio primo pensiero va alla figura di Quintino Sella che è d’esempio e ispira alla buona amministrazione”. Durante il consiglio comunale di ieri, il sindaco Claudio Corradino ha ringraziato pubblicamente Gianfranco Cotugno per il suo impegno e le qualità professionali profuse nel corso di quasi dieci anni a favore del Comune di Biella.