Stefano Pozzo porta a termine anche la Maratona di Berlino

"Bellissima città, gara e percorso. Peccato solo per la pioggia beccata a metà percorso". L'ironman biellese Stefano Pozzo ha partecipato e concluso la Maratona di Berlino in 3h42'46'' un tempo che per l'atleta va bene anche se si era prefissato di scendere sotto le 3h33' tempo ottenuto a Vienna. Questa tedesca è la quarta "maratona" dell'anno per Pozzo dopo quella di Miami, di Roma, quella dell'Ironman spagnolo e una lunga nuotata da 14km al lago d'Orta. "Sono contentissimo lo stesso -commenta ancora Stefano Pozzo- perché è la mia terza major dopo New York e Londra. Attendo con ansia la fatidica e tanto amata gara a Kona alle Hawai". Per la cronaca la vittoria è andata all'etiope 37enne Kenenisa Bekele che ha sfiorato il record del mondo con un tempo di 2h01'41'' appena 2'' in più del detentore, il keniano Kipchoge.