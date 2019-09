Le corse della settimana dal 30 settembre al 6 ottobre, pronti per il Vertikal Tovo

Data: 06/10/2019

Vertikal Tovo

Percorso di 2,9 km

Ore: 9:00 (partenza)

Località: Biella (BI) - Oropa

Tipologia: Vertical

Iscrizioni: vertikaltovo.it/regolamento-e-iscrizioni/



2 Carceri

Percorso di 1 km / 6 km

Ore: 8:30 (ritrovo)

9:45 (partenza bambini)

10:00 (partenza adulti)

Località: Biella (BI) – Via dei Tigli 14

Tipologia: Podistica

Iscrizioni: € 7 (adulti con premio)

€ 5 (adulti senza premio)

€ 2 (bambini)



5° Trail Pianetta “Corri per Luca”

Percorso di 8 km / 17 km

Ore: 7:30 (ritrovo)

9:30 (partenza 17 km)

9:40 (partenza minitrail)

Località: Cossato (BI) – Living Garden

Tipologia: Trail non competitivo

Iscrizioni:

17 km:

€ 8 (con pre-iscrizione)

€ 10 (giorno gara)

8 km:

€ 5 (con pre-iscrizione)

€ 7 (giorno gara)

Info: 348 0474126