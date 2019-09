In 170 al Memorial Serafino Loro 2019, le due targhe consegnate a Valz e Gedini FOTOGALLERY

Edizione 2019 con 50 atleti in più rispetto al 2018 (170 totali) per il 3° Mini Trail Memorial Serafino Loro che si è svolto ieri mattina, 30 settembre, a Crocemosso. Inserita nel programma della Sagra del Maccagno, la manifestazione podistica non competitiva prevedeva un percorso da circa 6 chilometri con partenza alla Birreria Il Campanile. Primo uomo e prima donna al traguardo Luca Valz e Samanta Gedini, che hanno ricevuto le due targhe offerte dalla Pro Loco in ricordo dell'ex presidente. Secondo tra gli uomini Matteo Ferro, seguito da Alan Piletta. Tra le donne, dopo Gedini hanno tagliato il traguardo Irene Grignoli ed Elena Fioretta. La mattinata si è conclusa con un ristoro preparato dai commercianti della zona e dalla Pro Loco.