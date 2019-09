Comincia la stagione 2019-20, ori e bronzi per la Ritmica Bon Prix- La Marmora

Continua il periodo favorevole per la sezione di Ritmica della Bon Prix-La Marmora che a Valenza conquista nella prima prova del Campionato Regionale Gold di Specialità l’oro con la coppia formata da Giorgia Gelsi ed Alessia Scardone. Un’ottima esecuzione di un eccellente esercizio con clavette e cerchi ha premiato le ginnaste biellesi che si sono presentate molto sicure e convinte di poter raggiungere non solo la zona podio ma il gradino più importante.

Il loro desiderio si è avverato ed ha gioito tutto lo staff tecnico formato da Gianna Cagliano, Silvia Bozzonetti, Svetoslava Dimitrova, Ilaria Petrillo e dal coreografo Mihai Ciortea. Ma la gara ha dato altri risultati di rilievo. Nella categoria Junior di prima fascia Camilla Ferraris ha conquistato la medaglia di bronzo alle clavette con una serie di difficoltà ben eseguite in un esercizio complesso e molto bello ed il quinto posto alla fune. Nella categoria Junior di seconda fascia Virginia Spicuglia era forse un po’ troppo preoccupata per cui ha reso meno ed ha dovuto accontentarsi del sesto posto alle clavette e del decimo al cerchio. Nella seconda prova sarà sicuramente più tranquilla e migliorerà la sua posizione in classifica. Infine nella categoria Senior, Alice Livelli, che risentiva di una stanchezza non normale per lei, non è riuscita ad entrare in zona medaglie nell’esercizio al nastro giungendo al quarto posto mentre alla palla, a causa di qualche errore di troppo, è giunta ottava.

Il prossimo week end le vedrà di nuovo tutte in gara, questa volta nel Campionato italiano d’insieme di Ritmica, a Fabriano, mentre le giovani ginnaste dell’Artistica Femminile Vittoria Maggia, Margherita Marcuzzi, Veronica Pastorato a Torino parteciperanno alla prima prova del Campionato regionale Gold di squadra della categoria Allieve. Ricordiamo a tutti che dal 9 settembre sono ripresi i corsi al Palaginnastica La Marmora a Biella in Corso Guido Alberto Rivetti 2A vicino alla Protezione Civile ed al nuovo deposito dell’Atap, sia per i bambini e bambine che per i ragazzi con i corsi di Ritmica, di Artistica, di Trampolino, di Parkour, e per gli adulti con i corsi di Fitness, di Yoga, di Acrobatica e di Parkour oltre a lezioni individuali di Ginnastica posturale e personal training.