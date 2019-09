Buon secondo posto per la Virtus Biella al 1° Torneo Psa di Genova Voltri

Buon risultato della Prochimica Novarese al 1° Torneo Psa di Genova Voltri contro squadre di livello assoluto come le padrone di casa dell'Olimpia, Acqui e Busnago. La stanchezza e i carichi di lavoro si sono fatti sentire ma il risultato finale della trasferta, nel suo complesso, è fondamentale per il morale. In fondo siamo a poco più di un mese di preparazione e mancano ancora 3 settimane all'inizio del campionato. Il primo match che ha impegnato Mariottini e compagne è stato vinto per 2-1 su Busnago, poi le nerofucsia hanno chinato la testa, pur vendendo cara la pelle, con lo stesso risultato alla quotatissima Acqui. Il secondo set addirittura è terminato 33-31 per le avversarie, segnale che la voglia di lottare c'è.

Nel pomeriggio poi è arrivata la seconda sconfitta proprio contro l'Olimpia Genova Voltri, sempre per 2-1 ma senza Diego a riposo e facendo giocare molte under 18. La classifica finale: Olimpia 13 punti, Virtus Biella 10, Acqui 8 e Busnago 5. "Contro Genova la gara migliore -commenta coach Maurizio Venco-. E' chiaro in questi momenti si giocano partite con molti alti e bassi, con ritmi difficili da prendere anche perchè hanno fatto girare tutte le ragazze". La Virtus Biella ora tornano in palestra in prospettiva di scendere nuovamente sul parquet al torneo di Acqui in calendario il prossimo sabato, 5 ottobre.