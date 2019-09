Basket: Anche la C Gold non fa paura, la SM Fanton Biella vince 79-71 a Trecate 

Vittoria di prestigio per la SM Fanton Biella nell’ultima amichevole di preparazione al campionato. Ieri a Trecate i ragazzi di coach Gianpiero Bertetti hanno vinto 79-71 con una prova di autorità.

Nonostante la categoria di differenza (Trecate sarà al via della C gold), dopo un inizio equilibrato (12-11 a metà primo periodo) Biella prende il largo: 6 punti a testa per Castagnetti e Maffeo, 5 di Santarossa segnano il break di 19-4 che porta i biellesi sul 16-30 a inizio secondo quarto. Il vantaggio arriva anche a 17 punti, con un Castagnetti scatenato che chiuderà il match a 23 punti (11/17 dal campo) e 5 rimbalzi. Avanti 47-31 alla pausa lunga, la squadra di Bertetti ha l'unico momento di difficoltà nel terzo periodo: la difesa a zona lascia spazio ai tiratori avversari e Trecate costruisce un break di 26-10 in 7' per il 57-57.

Il Teens però non va mai sotto e si rimette in carreggiata con un ottimo 5/6 ai liberi di Gregorio Alberto. A 5' dalla fine è ancora equilibrio (68-70). Un canestro di Castagnetti e una tripla di capitan Murta valgono l'allungo decisivo. Soddisfatto coach Bertetti: “Ottimo test contro una squadra di categoria superiore. Abbiamo avuto difficoltà quando ci siamo schierati a zona, un aspetto del gioco sul quale dobbiamo ancora lavorare”. Ora ultima settimana di allenamenti, con l'obiettivo di arrivare pronti all'esordio in C Silver, in programma domenica alle 18 sul campo di Cuneo.

TABELLINO TRECATE-SM FANTON BIELLA 71-79 (12-21; 31-47; 58-62).

SM Fanton. Brusasca ne, Murta 12, Maffeo 7, Dotti 7, Santarossa 9, Alberto 11, Castagnetti 23, Bergamaschi 4, Cerri, Corongiu ne, Vercellino 6. Allenatore: Gianpiero Bertetti.