Accademia Perosi, la stagione 2019/2020 parte dal Teatro Sociale di Biella

Prenderà il via questa sera la stagione 2019/2020 della Fondazione Accademia Perosi. La rassegna partirà dal Teatro Sociale Villani con l’Orchestra Talenti Musicali della Fondazione CRT con “Eroica”, a cura del direttore Marco Alibrando. Eroica è il titolo del ciclo di concerti di OTM perché la Terza Sinfonia di Beethoven esprime pienamente l’intenzione di vivere, attraverso la musica, il proprio tempo. Perché fin dai due accordi introduttivi del primo tempo si presenta raccogliendo tutte le sensazioni della natura umana nell'impeto incalzante della giovinezza. Perché è carica di significati politici e artistici. Politici, giacché ispirati agli ideali della rivoluzione francese di libertà, uguaglianza e fratellanza. Artistici poiché raccoglie a sé idee musicali nuove, proiettate verso il futuro.

Composta da un organico variabile da venticinque a una quarantina di musicisti, l’Orchestra Talenti Musicali della Fondazione CRT ha un repertorio che comprende opere dei musicisti classici, quali Bach, Mozart, Tchaikovsky, Mendelssohn, Grieg, Schubert, Prokofiev, Telemann, Beethoven, Mozart, ma anche programmi più contemporanei ed eterogenei. Nell’edizione del Festival MITO 2010, l’orchestra si è esibita a Torino e a Milano con un programma di musiche di Nino Rota riscuotendo un grande successo di pubblico. Tra i progetti più rilevanti dell’Orchestra Talenti Musicali della Fondazione CRT curati da Fondazione Accademia Perosi, si ricordano la tournée in Israele, in occasione della visita del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia e le esibizioni sotto le bacchette di illustri direttori. Lunedì, l’OTM si esibirà nella Sinfonia n. 3 di Ludwig van Beethoven, in un tributo ad Azio Corghi.

Il prossimo appuntamento sarà venerdì 11 ottobre all’Accademia Perosi con la Chumachenco Violin Academy.

L’abbonamento include il trasporto in bus per gli appuntamenti fuori provincia.

I platea e I ord. palchi euro 35,00

II platea e II ord. palchi euro 25,00

Galleria euro 15,00

Loggione euro 5,00

Abbonamenti e Biglietti su: www.accademiaperosi.org/concerti.php.