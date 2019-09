Scintille tra il sindaco Corradino e il consigliere Rinaldi: interrogazioni e risposte dai toni forti

Ultimo consiglio comunale per Giovanni Rinaldi del Movimento 5 Stelle affrontato con dinamicità ponendo quesiti importanti e battagliando con l'attuale Giunta Corradino. Toni a volte anche forti vista la delicatezza dei temi trattati nella "question time" di oggi. Quattro i quesiti posti dall'ex candidato sindaco ai quali il primo cittadino Claudio Corradino ha risposto. Impronta forte quando Rinaldi è esplicito nell'affermare le "minchiate dette dal Capitano Matteo Salvini" in campagna elettorale a riguardo "dei contributi comunali che devono andare prima agli italiani, ai Biellesi". Per l'esponente dei 5 Stelle esistono delle regole, delle tutele costituzionali. La risposta del sindaco Claudio Corradino è arrivata puntuale: "Stiamo verificando la possibilità di dare aiuti a chi è residente a Biella da più anni al di là del suo colore della pelle. Sempre nel rispetto della legge. Anche la Regione si sta muovendo in questa direzione".

E se parliamo di legge più macchinosa è apparsa la risposta del primo cittadino sulla questione Tempio Crematorio, precisando "la volontà di un cambio di gestione", ma ad ora resta "l'obiettivo di agire nel rispetto della legge, di attendere risposte dalla società, di esaminare il tutto anche con l'aiuto dei legali, per non cadere in un contenzioso che potrebbe risultare massacrante". La risposta non ha convinto però Rinaldi che si auspicherebbe maggiore radicalità dalla Giunta perchè "i fatti sono talmente gravi che questa gente (Socrebi) debba essere buttata fuori a costo di affrontare il contenzioso". Infine il consigliere di minoranza ha espresso una sua personale visione: "Questa amministrazione non toglierà mai la concessione a queste persone".

Si è tornato poi sull'aumento iniziale dello stipendio ma ancora una volta Corradino ha precisato "di averlo riportato a parametri di legge e che non si è trattato di un aumento perchè la Giunta Dino Gentile l'aveva tagliato del 33%". Nonostante questo, senza la nomina di un capo di gabinetto, nel 2019 la spesa complessiva della Giunta Corradino risulterebbe, a dire dell'assessore al Bilancio, Silvio Tosi "essere inferiore all'anno precedente e che attualmente, il sindaco percepisce 3.718,49 euro lordi e un assessore 2.231,09".

Pd e liste civiche Oltre a Rinaldi, sono state discusse anche le interrogazioni del Partito Democratico e della coalizione di liste civiche. A prendere parola per primo Diego Presa che ha affrontato la questione della collocazione dei nuovi posacenere e sull'utilità di contrastare l'inquinamento da sigaretta sottolineando come “il progetto sia partito dalla passata amministrazione, non da quella appena insediata. Siamo contenti comunque che l'iniziativa sia stata accolta e portata avanti dalla nuova Giunta. Quest'operazione sembra banale ma, dopo la plastica, le cicche costituiscono un danno ambientale enorme visto che i due terzi di queste finiscono a terra per proseguire nei tombini e finire nei mari. Per questo è importante che il numero dei posacenere sia implementato”.

Sempre Presa, ha interrogato l'amministrazione comunale sullo stato di salute attuale della Chiesetta di San Maurizio. Un monumento storico che “presenta segni di evidente e crescente degrado. In particolare, anche a causa dei recenti eventi atmosferici, sono notevolmente peggiorate le condizioni del tetto mentre l'intensa vegetazione interna ed esterna necessita di interventi essenziali e urgenti di manutenzione ordinaria”. Di fronte alla richiesta dell'ex vicesindaco di Biella, l'assessore Davide Zappalà ha assicurato l'intervento “a dispetto delle passate amministrazioni che non posto la dovuta attenzione alla struttura”.

Dopo il Pd, ha preso parola il consigliere di minoranza Paolo Robazza delle liste civiche chiedendo chiarezza sulle voci di un possibile taglio dei fondi agli oratori. “Non ce ne saranno: si conferma la cifra di 30mila euro e si farà di tutto perchè questa somma sia garantita anche negli anni avvenire”, questa la risposta condivisa degli assessori Gabriella Bessone e Silvio Tosi. Infine, sui parcheggi selvaggi in città, Robazza ha concluso che la questione si è risolta “perchè abbiamo appreso dai giornali che l'auto in sosta era del sindaco Corradino. Quindi ritiriamo l'interrogazione”.