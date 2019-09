Assemblea provinciale del Pd. Nominato il nuovo organo di garanzia

Riceviamo e pubblichiamo. "L'assemblea provinciale del PD tenutasi il 24 settembre si è aperta con la nomina del nuovo organo di garanzia composto da Barbara Bancheri, Gianni Regis e Oreste Loro Pilone. Si è ringraziato l'ex presidente della commissione di garanzia permanente, l'Avv. Squillario, per i tanti anni di servizio e per la grande collaborazione. Molto applaudito il Dott. Ugo Mosca per il lavoro svolto in questi anni come tesoriere, al suo posto è stato nominato Giorgio Gaido. La relazione della segretaria Rita De Lima è iniziata ringraziando il circolo di Cossato per il grande successo della Festa Democratica dell'Unità tenutasi il 13,14 e 15 settembre. Tutte le iniziative politiche sono state ricche di approfondimenti tematici e molto partecipate. La segretaria ha poi continuato esponendo il progetto portato avanti dalla segreteria, ampia, plurale e aperta che si avvale anche e soprattutto delle competenze dei militanti e dei simpatizzanti che partecipano alle attività. Sono iniziati i tavoli tematici sul welfare, scuola, sanità, ambiente, lavoro e formazione aperti a tutti. Stasera (giovedì 20) prende il via la Conferenza delle democratiche con la nomina della referente e con l'avvio di alcune attività. La sede provinciale di via Trieste 41 è aperta da lunedì a venerdì dalle 15 alle 19. La Segretaria invece si troverà in sede, sempre dal lunedì al venerdì, a partire dalle 17.

Assente l'ex senatrice Nicoletta Favero ancora in vacanza da "pensionata". Favero ha fatto pervenire una riflessione di seguito riportata.

"Sono ancora in Sardegna per uno scampolo di vacanza da pensionata, che mi sta ritemprando . Sono stata in silenzio in questo periodo, per esigenze personali ma anche per per difficoltà nei collegamenti sia telefonici, che di Web. Ho sempre ritenuto che in una partitura musicale il silenzio sia una componente indispensabile così come della vita, anche di quella politica . Mi sono espressa con le amiche ed amici che si sono rivolti a me in questo frangente di fibrillazione nel Pd, partito nel quale sono confluita con naturalezza dopo lo scioglimento della Margherita, per sapere cosa intendessi fare, conoscendo l’affetto che nutro per Renzi. Ho risposto che non sento la necessità di lasciare il Partito Democratico ne’ per pause di riflessioni, nè per iniziare nuove avventure con neo formazioni. Conosco bene le dinamiche interne al Parlamento per aver vissuto gomito a gomito con i protagonisti di questo mese incredibile in cui, con rapidità, politicamente è successo di tutto. La scissione e la scelta di Renzi non mi hanno stupito, erano nell’aria fin dal 2017, ma ritengo che, fatta in questo momento( e poi, esiste un momento giusto per un divorzio ?) sia sbagliata. Ma trovo un errore gigantesco l'atteggiamento di chi è indifferente, di chi si sfrega contento le mani e peggio ancora di chi sfotte. Lo sapete perché più volte ho ribadito anche in Assemblea la necessità di riflettere, anche a livello locale, sulle motivazioni di chi da Pd era uscito. Non basta e non deve bastare tesserare nuovi iscritti, noi abbiamo lasciato per strada compagni di viaggio che tanto hanno dato al Pd e che meritavano e meritano la nostra attenzione. Conosco il travaglio di molti e rispetto le scelte di chi, come me, ha pensato il Pd, casa comune dei riformisti, come partito plurale, a vocazione maggioritaria e contendibile. Il Pd com’è oggi mi piace poco ? Ma mi piaceva ancora meno quello di Bersani, quando è diventato esplicitamente in contrasto col Pd di Veltroni e del Lingotto. Proprio in virtù della natura contendibile del Pd, Renzi ha battuto tutti e portato il Pd al 40 per cento. Evito di scrivere il resto perché abbiamo discusso spesso in Assemblea del fatto che abbiamo perso il referendum, le elezioni. Ma non abbiamo mai voluto davvero interrogarci sul perché. Non abbiamo perso perché c’erano i cattivi che remavano contro. Non condivido perciò la scelta di tanti amici ed amiche che stanno lasciando il Pd . Aggiungo che anche grazie a Matteo, noi ci siamo imbarcati in un’ impresa di governo che condivido ma è ad altissimo rischio di insuccesso: il governo giallo -rosso. Per come sono fatta io credo che ora non abbiamo bisogno di una scissione del Pd, che è l’asse portante di questa impresa. Abbiamo invece una grande responsabilità nei confronti degli Italiani e, visto il panorama internazionale, dell’Europa e del mondo.Ora l’uscita di Renzi pone un tema enorme e urgentissimo, che è quello di dare solidità alle fondamenta del Partito Democratico, quello di aprirsi con coraggio e generosità, camminando anche accanto ai tanti o pochi che aderiranno a Italia Viva e a Più Europa e che fino a pochi giorni fa animavano i Circoli, le discussioni nelle Direzioni ed Assemblee. Il Pd così com'è, è un luogo che a molti ( ai fuoriusciti per esempio ) appare esausto,non attrattivo anzi, respingente, incapace di dare casa a tutti noi che abbiamo un'idea di vita e di società diametralmente opposte a quella di Salvini, Meloni, Le Pen, Trump ed in questo tutti, anche quelli che sono in minoranza all’interno del Partito, a quelli che, a torto o ragione, riteniamo meno amici o meno vicini. Buon lavoro e buona fortuna a chi se ne va. Grazie per il tratto di cammino che avete fatto con me, grazie per la fiducia ed il sostegno dato anche nelle attività amministrative e parlamentari, infinitamente grazie. Per chi resta nel Pd sappiamo che siamo nati per ridare linfa alla democrazia italiana ed europea e questo deve rimanere il nostro grande obiettivo. Abbattuto il Pd si rischia lo sfacelo perché ciò che importa a molti è far saltare pesi e contrappesi garantiti dalla Costituzione per “avere il potere assoluto “Grazie per il lavoro e l’aggiornamento continuo di Rita Segretaria , della Segreteria e dei Circoli".