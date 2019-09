Muc Fun Trail: l'edizione del record. 380 iscritti per la "crazy" corsa

Quinta edizione del Muc Fun Trail con record di iscritti, 380 i partenti di cui il 90% travestiti nei modi più impensati. Quest’anno a vincere il premio più ambito del miglior travestimento un gruppo di 15 persone vestite da Tranvai Biella-Oropa. Secondo posto Bianca Moanda e le sette Cime, terzi i Din Don Dan.

Per quanto concerne la gara invece ha visto come vincitori: Paolo Lanza davanti a Matteo Patti. Terzo posto pari merito Paolo Antoniotti e Dario Monteferrario. In campo femminile ha prevalso Anita Zucalli davanti alla giovane promessa Angelica Bernard. Chiude il podio Susan Ostano.