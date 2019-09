Biella Jazz Club: a Palazzo Ferrero è atteso Claudio Borroni Quintet

Martedì 1° ottobre alle 21,30 sale sul palco di Palazzo Ferrero il cantante saronnese Claudio Borroni accompagnato dal suo quintetto formato da Gianfranco Calvi al pianoforte, Livio Nasi al contrabbasso, Ettore Lupini alla tromba e Carlo Attolini alla batteria. Borroni è quello che si può definire "crooner" e cioè un cantante con una voce calda e avvolgente con una grande predisposizione agli standard jazz. Questo tipo di cantante, in Italia, è sempre stato definito erroneamente "confidenziale", quando invece negli Stati Uniti è da sempre un genere musicale definito come tutta la produzione di Frank Sinatra o Tony Bennett e recentemente Michael Bubblè e Harry Connick Jr.

Un concerto che si preannuncia quindi di alto livello artistico, come sempre accade nella programmazione del sodalizio biellese. Il repertorio è quello tradizionale che passa per Duke Ellington, George Gershwin e Cole Porter per arrivare a qualche brano di diversa struttura come Night in Tunisia o Stolen Moments. Con la stessa formazione è reduce da una seduta in studio per la registrazione del suo primo cd.

Per martedì 8 ottobre, al Jazz Club, è atteso il grande batterista milanese Paolo Pellegatti, accompagnato da Gianni Giudici all'organo e Giancarlo Porro al sax.