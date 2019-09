In Valsessera nuove storie dal passato sugli antichi sentieri degli operai

Conclusa l’avventura al Santuario di San Giovanni d’Andorno (420 persone in tre serate hanno assistito allo spettacolo dedicato alla Bürsch e ispirato all’omonimo libro di Massimo Sella) gli attori di Teatrando sono pronti per la VI edizione di “Turno di notte”, l’appuntamento che, ideato e organizzato dal DocBi, riscopre le storie dell’industria tessile biellese, mettendole in scena lungo i sentieri che gli operai percorrevano ogni giorno per raggiungere a piedi il luogo di lavoro.

Lo spettacolo, con testi e storie tutti nuovi, sarà in scena Sabato 5 e 12 Ottobre con partenza dal Rifugio Sella di Baltigati Soprana (Valdilana) e arrivo alla Fabbrica della Ruota di Pray. Ritorna per il sesto anno la passeggiata notturna lungo i sentieri del lavoro: “Turno di notte”, ideata dal DocBi “Centro Studi Biellesi” e realizzata con la collaborazione degli attori di Teatrando e con il supporto di Comune di Pray, Gruppo Ricreativo Rifugio Sella, Auser Valsessera, Iti e Cai di Biella, sarà proposto Sabato 5 e Sabato 12 ottobre 2019 (ingresso dalle 19.30).

L’idea originaria della manifestazione, che tanto interesse ha suscitato nelle scorse edizioni, è di offrire ai partecipanti l’opportunità di percorrere nottetempo e in gruppo guidato un antico sentiero operaio, ossia uno di quei tragitti in mezzo ai boschi che collegavano le borgate collinari con i lanifici del fondovalle. Dal 2017 si è scelto di concentrarsi su un unico sentiero e di intervallare la camminata con scene teatrali, con l’intento di raccontare la vita di un’epoca ormai scomparsa nella realtà, ma che è giusto custodire e tramandare nel ricordo. Quest’anno saranno rappresentate quattro nuove scene, appositamente scritte da Marcello Vaudano, e una situazione “a sorpresa”.

Se negli anni scorsi i temi trattati sono stati l’ambiente della fabbrica, gli infortuni e i licenziamenti, l’immaginario legato al magico e al leggendario, la guerra partigiana, le rivalità campanilistiche tra giovani di diversi paesi, la fuga dalla coscrizione militare durante la Grande Guerra, l’umanità dolente di un imprenditore in lutto, in questa edizione gli attori metteranno in scena i giochi di seduzione e gli innamoramenti, lo scontro tra differenti mentalità operaie, il traumatico rientro dall’emigrazione di una ragazza e le ambigue relazioni di collaborazione-scontro tra imprenditori e operai. Il sentiero è quello utilizzato per circa un secolo dagli operai di Soprana e Curino per scendere agli opifici di Vallefredda lungo il torrente Ponzone.

Si parte quindi dal Rifugio Sella di Baltigati e si scende alla Fabbrica della Ruota attraverso un percorso che si distende per alcuni tratti nei boschi di castagno e per altri taglia le caratteristiche montagnole delle “Rive rosse”: un ambiente che, particolarmente suggestivo di per sé, diventa ancora più affascinante con il buio, le torce che lo illuminano e, si spera, le stelle e la Luna. Il percorso è tutto in discesa e dunque non comporta particolare fatica, ma alcuni passaggi sono un po’ impegnativi e non adatti a chi ha problemi di deambulazione.

A pulirlo, prepararlo e renderlo più agevole nei punti più difficili sono stati alcuni allievi dell’Iti che partecipano al progetto “Amare la montagna”, coordinati dai docenti e dai volontari del Cai di Biella. Proprio perché si tratta di un sentiero “vero”, si consigliano abbigliamento sportivo e scarponcini. È inoltre indispensabile che ciascuno dei partecipanti sia munito di torcia elettrica. Giunti a destinazione gli “spettatori-operai” entreranno per il loro “turno di notte” nella Fabbrica della Ruota, dove potranno visitare la mostra “La luce del paesaggio”, dedicata al pittore e fotografo Romolo Ubertalli. All’uscita potranno anche godersi un cartoccio di caldarroste e un bicchiere di vino di mele preparati dai volontari dell’Auser Valsessera a sostegno delle proprie attività di solidarietà sociale.

Dalle ore 21 sarà a disposizione, ma solo per gli autisti, un servizio di navetta per andare a riprendere le automobili lasciate al Rifugio Sella. In caso di tempo incerto o piovoso, s’invitano i partecipanti a consultare le pagine Facebook del DocBi, della Fabbrica della Ruota e di Teatrando su cui compariranno tempestivamente le informazioni sull’eventuale annullamento della serata. I gruppi partiranno ogni 20 minuti dalle 19.30 alle 21.30. Il costo del biglietto è di 10 euro. Prenotazione obbligatoria al 333.5283350.