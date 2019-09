Dal Nord Ovest - Incidente sulla A32, tre tir coinvolti: un autista deceduto

Tre tir coinvolti in un grosso incidente, questa mattina, sulla A32 Torino-Bardonecchia in direzione Bardonecchia.Lo scontro è avvenuto al km 72. Un autista, rimasto intrappolato nell'abitacolo, è morto carbonizzato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco il 118.

Due feriti, uno grave, entrambi sulla quarantina, sono stati portati in elisoccorso al Cto di Torino. Un altro all'ospedale di Susa. Al momento l'autostrada in direzione del Traforo del Frejus è chiusa al traffico per permettere l'intervento delle forze dell'ordine.