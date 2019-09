Finisce con l'auto in una scarpata a Mongrando San Michele. Accertamenti in corso dei carabinieri

Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per l'incidente successo ieri alle 18,20 a Mongrando San Michele quando una Opel Corsa guidata da un automobilista francese di 67 anni è finita nella scarpata. All'arrivo dei militari l'uomo ha dato segni di escandescenza prima di essere trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale di Ponderano per gli accertamenti del caso.