I volontari biellesi allo speciale evento per il 25° del Corpo AIB Piemonte FOTOGALLERY

Il Borgo Castello del Parco della Mandria ha ospitato otre 90 Volontari, tra cui la squadra AIB Biela Orso, presenti con automezzi operativi, alcuni dei quali parte della colonna mobile.

La cerimonia è stata presenziata dalle Autorità che hanno testimoniato la vicinanza al corpo: l'Assessore Marco Gabusi - Assessorato alla Protezione Civile di regione Piemonte - Massimo Cravini - responsabile dei Guardia Parco de La Mandria - il Generale Benito Castiglia - Comandante regionale CARABINIERI Unità forestali, ambientali e agroalimentari - Ferdinando D'Anna - Direzione regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Cristina Ricaldone - Sistema AIB di Regione Piemonte - Roberto Bertone - Presidente del Coordinamento regionale del Volontariato di Protezione Civile - Marco Bussone - Presidente nazionale UNcem - Luigi Chiapero - Presidente del Parco La Mandria.

I fruitori del Parco hanno potuto vedere da vicino le attrezzature in dotazione al Corpo ed i bimbi si sono divertiti con giochi semplici, utilizzando le lance dei moduli antincendi.

"Ringraziamo uno per uno i volontari - ha dichiarato Marco Bussone, Presidente Uncem - fanno un lavoro eccezionale, un volontariato che unisce componenti ambientali, di protezione civile, di promozione del territorio. Per i nostri Comuni da 25 anni sono preziosissimi. Dal Piemonte sono un esempio in Italia. Lo diremo alla Conferenza della Protezione civile il 16 ottobre a Roma alla presenza del premier Giuseppe Conte. Anche per loro e con loro Uncem sta lavorando ai decreti attuativi del Codice forestale nazionale. Perché non c'è miglior prevenzione degli incendi boschivi che la gestione forestale attiva delle nostre foreste, un milione di ettari di bosco. Grazie dunque a tutti i volontari. Ricordando quanti non ci sono più, in particolare David Bertrand ed Eugenio Airaudi che hanno perso la vita spegnendo incendi. Proteggono il Corpo e lo spingono avanti".