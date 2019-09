Venerdì scorso, 27 settembre, si è tenuta la festa di fine estate alla Residenza Maria Grazia di Cossato e Lessona. Ospiti con i loro famigliari, una nutrita schiera di Volontari e tanto Personale si sono riuniti per la consueta “Festa di fine estate”. Ad accogliere le Autorità Locali: il Sindaco di Lessona Chiara Comoglio e il Sindaco di Cossato Enrico Moggio hanno introdotto la serata ringraziando l'equipe della Residenza per l'iniziativa e per tutto ciò che stanno facendo per la Comunità.

A seguito gli interventi del Responsabile Mauro Ramella Bagneri e del Direttore Sanitario Dottor Gian Andrea Rivadossi che ha illustrato lo stato dell'arte attuale rispetto ad un invecchiamento problematico che spesso sfocia nella malattia di Alzheimer. Il Dottor Rivadossi ha espresso le difficoltà che chi si fa carico di un malato di Alzheimer deve affrontare, tra le strategie utilizzate per dare supporto a queste persone da alcuni anni si stanno sperimentando diverse terapie non convenzionali, note anche come terapie non farmacologiche che stanno portando dei risultati positivi. Presso la Residenza Maria Grazia da alcuni anni vengono sperimentate con successo diverse Terapie Non Farmacologiche, alcune delle quali sono state brevemente illustrate dalla Animatrice, Laura Maffei (la Doll therapy, l'Orto terapia, la Rap Therapy, la Terapia del Viaggio e la Stanza Bianca).

Laura ha voluto sottolineare come tutte queste terapie non convenzionali agiscano in modo complementare e non sostituiscano le terapie farmacologiche; si offrono questi strumenti, spesso avvalendosi di specifici ambienti protesici appositamente adibiti, in un atteggiamento di ascolto attivo, partecipe e non giudicante, stimolando e sostenendo la persona. Generalmente questo provoca dei benefici, soprattutto migliora la qualità della vita e le autonomie residue. Gli interventi si sono, quindi, conclusi con la presentazione dei volontari che operano alla residenza Maria Grazia.

In primis l'Associazione di Volontariato Lessonese presieduta da Rita Bianchetto, con circa 30 persone che svolgono la loro attività presso la Struttura sin dalla sua nascita, poi l'Associazione Biellese di Volontariato con altre 5/6 persone e l'associazione Auser con un gruppo di 7 studentesse. Nel corso degli anni, dal 2002 ad oggi, i volontari sono cresciuti sia quantitativamente che qualitativamente; sono una preziosa risorsa che permette al servizio Animazione di agire in modo quasi capillare e di raggiungere la maggior parte degli ospiti.

Per questo motivo la Direzione e l'Animazione hanno voluto rendere omaggio con una sequenza fotografica che illustra molte attività svolte: la lettura del giornale di Mauro, il Laboratorio estetico di Chiara, il Laboratorio di memoria di Ornella e Lorena, il karaoke di Ferdinando, la ginnastica di gruppo di Tere e Lory, l'ortoterapia di Daniele, il supporto spirituale di Don Renzo e Franca, i laboratori occupazionali e di cucina di Eleonora e le terapie non convenzionali sopra descritte realizzate dalle giovanissime Lorenza, Rossella, Giada & Giada, Elisa e Giulia... e le indispensabili sartine Ivana, Rosanna e Paola coordinate da Rita. Come ricordato nelle conclusioni dalla Presidente Fiorella Rossi e dalla Direttrice Generale Paola Garbella menzionare tutti i volontari non è possibile, ma si esprime ad ognuno di loro un corale e sentito ringraziamento.

Gli ospiti si sono intrattenuti raggiungendo il Portico nel quale è stato possibile degustare un ricco e graditissimo buffet preparato dalla ditta So.Ri.So che opera presso la Residenza. Elena Turcato e Max Vialardi (anch'essi eccezionali volontari!) hanno proposto un ampio repertorio musicale che ha spaziato dalla musica popolare, alle sempre graditissime polke e mazurke fino alla musica d'autore dei giorni nostri, allietando la serata, una serata speciale, nella quale gli ospiti hanno danzato allegramente con i propri parenti, amici, volontari e con il personale che ha partecipato in modo caloroso all'iniziativa. La Residenza vi attende per il prossimo appuntamento per la Festa d'Autunno di giovedì 10 ottobre con il consolidato Duo Giorgio e Moreno.