Lo stretching allunga la vita

Ortopedia Pozzato di Cossato parla di stretching e degli effetti positivi che può avere sul nostro corpo. “Io credo fermamente che molte applicazioni ortesiche abbinate ad un efficace stretching ottengano risultati migliori. - spiega Barbara Bertinazzi, tecnico ortopedico di Ortopedia Pozzato - Per le patologie osteomuscolari i corsetti, i plantari, le ortesi sono di buon aiuto quando prescritti, ma sovente in fase conclusiva di consegna dell'ausilio la domanda principale che ci viene posta è: “ma sarà per tutta la vita?”In realtà no. Se le persone decidono di voler migliorare la propria condizione di salute in autonomia possono farlo, e lo stretching è uno di questi mezzi alla portata di tutti. Alcuni semplici esercizi, ad esempio, per aiutare a migliorare una fascite plantare, se associati ad una tallonetta o ad un buon plantare, possono arrivare a risolvere il problema. E' chiaro che in questo particolare tempo del “tutto e subito” lo stretching viene percepito come un percorso più lungo ed impegnativo ma è molto gratificante e risolutivo”.

Ortopedia Pozzato di Cossato ha chiesto un parere ad un esperto, Giorgio Cusin, reflessologo plantare, operatore shiatsu, istruttore di stretching, ginnastica posturale e fitness per la terza età, esperto di do-in, insegnante di stretching shiatsu. “La tecnica dello stretching è facile, piacevole, ed è un ottimo antidoto contro la tensione fisica e mentale. - afferma Cusin - Lo stretching fa bene a tutto il corpo, ma soprattutto alla colonna vertebrale, scioglie l'irrigidimento muscolare (naturale, causato da intensa attività fisica o mentale), migliora la circolazione e attenua lo stress, lasciando la persona tonificata e rilassata. Praticarlo regolarmente consente di sciogliere non solo le tensioni muscolari più recenti, ma, gradatamente, anche quelle più persistenti, con il risultato di migliorare progressivamente sia la propria postura sia il proprio modo di muoversi".

"Lo stretching è, tuttavia, molto più di un semplice sistema per alleviare le tensioni: - continua Giorgio Cusin - Esso, infatti, comporta un'estensione dinamica dei muscoli e richiede una capacità di concentrare l'attenzione su tutti i movimenti del corpo, invece di limitarsi a lavorare solo su una particolare fascia muscolare o su una singola articolazione. Questa concentrazione mentale porta alla consapevolezza del proprio corpo e alla comprensione di come esso si muove, accrescendo nel contempo l'energia fisica e quella mentale. Uno dei falsi miti che spesso viene evidenziato è che lo stretching sia dannoso oppure che faccia perdere la tonicità raggiunta (pensiero comune soprattutto tra i culturisti). Come per moltissimi altri aspetti della nostra vita, ciò che conta è la qualità dell'allungamento ed il modo in cui viene eseguito, quindi senza esagerare. Esistono vari tipi di stretching e tutti possono essere validi, se portano buoni risultati."

In materia Giorgio Cusin ha scritto diversi libri: Manuale di stretching shiatsu (G. Cusin - O.Volpe - edito L'età dell'acquario) ; Acqua. Fiume di vita (edito Antares); Atlante di reflessologia plantare ( G. Cusin - O.Volpe edito Red); Ascolta.Respira.Sorridi. (edito Psiche2). Il 16 ottobre Giorgio Cusin sarà ospite da Ortopedia Pozzato, per un evento nel negozio di Cossato, in Via Matteotti 1, dove si terranno sedute di stretching.