Lilt Biella e tumore al seno, parte la campagna di sensibilizzazione "La vie est rose"

La prevenzione salva la vita. E' questo il messaggio della nuova campagna di informazione, sensibilizzazione e raccolta fondi di LILT Biella che vede la collaborazione di Bottega Verde e che fino al 31 ottobre vedrà coinvolti al suo fianco Comuni, aziende, testimonial, esercizi commerciali e associazioni sportive e di volontariato. Tutti uniti per lottare insieme contro quel tumore che, purtroppo, colpisce oggi più donne in Italia.

Il tumore al seno, infatti, costituisce attualmente quasi il 30% di tutte le diagnosi tumorali. Ogni anno in Italia sono accertati circa 38.000 tumori della mammella tra 0 e 84 anni e si verificano circa 11.000 decessi a causa di questa patologia.

Una donna su otto è colpita e, negli ultimi anni si è registrato un aumento di circa il 30% tra le giovani donne in età compresa tra i 35 ed i 50 anni.

Una fascia d’età che, purtroppo, non è prevista negli screening e per cui, invece, sono sempre più necessarie visite di prevenzione e esami diagnostici in grado di riconoscere in tempo la malattia.



Il tumore al seno, individuato in fase iniziale, permette l’87% di probabilità di guarigione. La prevenzione è, di conseguenza, la prima vera arma per combatterlo ed è efficace anche per le donne under 45.

La campagna

Primo obiettivo della campagna: informare le donne sull’importanza di scoprire il tumore il più precocemente possibile. Scoprendo un tumore quando misura meno di un centimetro, la probabilità di guarigione è dell’87%, gli interventi sono conservativi e non procurano seri danni estetici alla donna.

Per farlo LILT Biella ha realizzato materiali informativi che saranno distribuiti su tutto il territorio e una sezione dedicata sul suo sito web: www.liltbiella.it/campagna-nastro-rosa.

Anche le aziende sono state coinvolte nella campagna: il welfare aziendale passa infatti anche dalla salute. Un esempio virtuoso è quello di “Successori Reda S.P.A”. che ha offerto a tutte le dipendenti visite di prevenzione al seno.

L’ambulatorio senologico di Spazio LILT, inoltre, accoglierà le donne che decideranno di eseguire visite specialistiche ed esami diagnostici di prevenzione al seno.

Le iniziative e gli appuntamenti

Tante anche le iniziative sul territorio: dall’illuminazione dei Municipi o di altri edifici importanti dei Comuni Biellesi, agli eventi di sensibilizzazione dove LILT Biella sarà presente con i suoi volontari.

Da segnalare, il Percorso Rosa , una nuova iniziativa che unisce lo sport alla lotta contro i tumori femminili per ricordare l’importanza dei corretti stili di vita nel prevenire il rischio di cancro.

A chiusura della campagna, venerdì 15 novembre ritornerà inoltre LILTforBiella, lo spettacolo che a partire dalle 21, presso il Teatro Sociale Villani vedrà la partecipazione di numerosi ospiti. In questa occasione verrà fatto simbolicamente il passaggio di testimone da LILT For Women – Campagna Nastro Rosa alla Campagna Percorso Azzurro per la prevenzione dei tumori maschili.

La raccolta fondi

Proprio perché il cancro al seno è sempre più aggressivo, e sono sempre di più le donne colpite, i medici di LILT Biella sono in prima linea ogni giorno per arrivare prima della malattia. Il cancro non risparmia nessuno ed è sempre più necessario potenziare gli ambulatori di prevenzione e di diagnosi precoce.

Per sostenere queste attività LILT Biella lancia una campagna di raccolta fondi “La prevenzione e la diagnosi precoce del tumore al seno ha bisogno del tuo aiuto”: dal 1al 31 ottobre sarà possibile donare online sul sito donazioni.liltbiella.it oppure su Facebook. Il ricavato sarà destinato all’ambulatorio di senologia di Spazio LILT che, nel 2018, ha visto più di 200 accessi ed effettuato 631 ecografie.

Gadget solidale del 2019: per il 2019, grazie alla collaborazione con Bottega Verde, LILT Biella proporrà una crema mani e un bagnoschiuma alla mandorla come gadget solidale per sostenere gli ambulatori di prevenzione e diagnosi precoce dedicate alle donne a Spazio LILT.

Il gadget si affianca al simbolo della campagna, il ciondolo “Scegli per te e per chi ti sta a cuore” disegnato dal famoso artista biellese Daniele Basso e realizzato dalla gioielleria Rodighiero.

Ritorna inoltre il “Menu rosa”: per tutto il mese di ottobre, presso La Bettola di Carisio di Maio Group, chi ordinerà un piatto o l’intero menù dedicato alla prevenzione del tumore al seno, contribuirà al sostegno dell’ambulatorio senologico di Spazio LILT.

Tante anche le iniziative di raccolta fondi messe in campo da organizzazioni del territorio biellese che, attraverso l’organizzazione di eventi per tutto il mese di ottobre, destineranno il ricavato a LILT Biella e alla lotta contro i tumori.

In più di 177 esercizi commerciali ritorna infine il “Resto solidale”, la possibilità di lasciare un piccolo contributo a sostegno di tutte le donne e contro i tumori. Perché ogni donazione, anche la più piccola, può essere determinante per salvare la vita di una donna. Perché così, la sua vita possa essere rosa.

Eventi ed iniziative

1. Illuminazione in rosa dei monumenti dei Comuni Biellesi

2. Iniziative con diverse categorie commerciali per sensibilizzare e informare sulla prevenzione e la diagnosi precoce del tumore al seno.

3. Iniziative di welfare aziendale: le visite di prevenzione donate dalle aziende alle dipendenti donne

4. Gadget solidali della Campagna 2019: prodotti di Bottega Verde, il bagnoschiuma e la crema mani alle verranno dati a coloro che decideranno di effettuare una donazione minima di 10 o 5 euro, che sarà finalizzata a sostenere l’ambulatorio di senologia o per sostenere una visita gratuita per le donne che versano in situazione di disagio.

5. Resto solidale”: la possibilità di lasciare in 177 esercizi commerciali un piccolo contributo a sostegno di tutte le donne e contro i tumori.

6. Menu rosa”: per tutto il mese di ottobre, presso La Bettola di Carisio di Maio Group, chi ordinerà un piatto o l’intero menù dedicato alla prevenzione del tumore al seno, contribuirà al sostegno dell’ambulatorio senologico di Spazio LILT

7. Iniziative ed eventi sul territorio

- Venerdì 4 e sabato 5 ottobre: PERCORSO ROSA

- Venerdì 15 novembre: “LILT For Biella

8. Eventi di raccolta fondi

6/10 Sagra del Pailet, Ronco Biellese

10/10, 8.00-13.30: Banchetto c/o Ospedale di Ponderano

19/10, 10.00-18.00: Banchetto c/o Centro Commerciale Bennet di Vigliano Biellese

26/10, 9.00-18.00: Banchetto c/o Centro Commerciale Gli Orsi di Biella.