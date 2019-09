Rogo alla Bergadano di Gaglianico, concluso l'iter del dopo incendio. Arpa: "Inquinanti entro i limiti"

A quasi due mesi dal disastro, l'agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte ha concluso l'iter del dopo incendio scoppiato il 12 agosto scorso, all'interno della ditta Bergadano di Gaglianico. Un rogo devastante e di immani proporzioni capace di mandare in fumo 500 tonnellate di materiale cartaceo e plastico e di creare particolare apprensione nella popolazione biellese. Ora Arpa informa che, dopo aver effettuato i campionamenti dell'aria in emergenza e post, sia con strumentazione da campo sia con canister per analisi di laboratorio, tutti gli esiti sono stati inviati agli enti e alle autorità competenti.

Già, qualche giorno dopo la conclusione delle operazioni di spegnimento e bonifica, i tecnici dell'Arpa regionale avevano monitorato l'aria in direzione dei paesi attigui per verificare eventuali ricadute dei fumi effettuando monitoraggi nei comuni di Gaglianico, Sandigliano, Ponderano e Mongrando evidenziando la non presenza nell'aria di inquinanti in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità.

Nei giorni scorsi, Arpa ha pubblicato sulla propria pagina ufficiale il seguente comunicato che scrive: “I risultati delle analisi di laboratorio condotte sui campioni di aeriformi prelevati all'interno della Ditta Bergadano hanno evidenziato concentrazioni di sostanze compatibili con eventi di combustione incontrollata. Nei campionamenti effettuati nei punti di monitoraggio esterni alla ditta con strumentazione da campo non sono stati individuati inquinanti superiori ai limiti di rilevabilità strumentale sia durante l'incendio che nel giorno successivo”.

La nota conclude come “i risultati relativi ai microinquinanti clorurati (diossine, furani, policlorobifenili) ottenuti come approfondimento specialistico mediante prelievo con echo-puf ed analisi in GC-MS ad alta risoluzione indicano che, tenuto conto della diluizione atmosferica, in aree di ricaduta esterne alla ditta non si sono create condizioni tali da indurre superamenti dei valori obiettivo annuali suggeriti dalle linee guida tedesche e pari a 150 fg WHO-TEQ/m 3”. Resta solo ora da capire quale sia stata l'origine dell'incendio che ha lasciato col fiato sospeso per ore moltissimi biellesi.