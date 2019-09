Giunta regionale approva DGR per l'assegnazione di 20 milioni di euro nell’edilizia residenziale sociale

Il Ministero delle Infrastrutture con il DM in Gazzetta del 27/08/19 chiede a ciascuna Regione di selezionare le candidature dei Comuni che richiedono grandi interventi di riqualificazione, messa in sicurezza ed adeguamento di complessi destinati all’edilizia residenziale sociale.

L’Assessore alle Politiche Sociali Chiara Caucino manifesta soddisfazione per l’approvazione della delibera regionale di giunta con cui: “Il Piemonte in tempi molto rapidi intende coinvolgere i Comuni ad alto disagio abitativo, affinché propongano progetti di riqualificazione, tra i quali poter selezionare le candidature da inviare al MIT.” E ricorda: “Le candidature saranno equamente selezionate tra i tre ambiti delle ATC piemontesi (nord, centro, sud - ndr) con un complessivo stanziamento di quasi 21 milioni di euro.” L’assessorato al Welfare sarà lieto di raccogliere con avviso pubblico tutte le candidature, segnalando come ogni proposta avanzata dovrà essere cofinanziata almeno al 20% dai comuni stessi o tramite ATC e/o privati.