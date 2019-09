Enigma si aggiudica la terza edizione di BiFuel

Sabato scorso, 28 settembre, nell'ambito di BiDigital a Sellalab, sono stati i vincitori della terza edizione di BiFuel.

Si tratta di Enigma, squadra che ha saputo creare un'idea di brand che si è sviluppata dal segno grafico del punto interrogativo, andando oltre la realizzazione di un look rivolto ad un target dei giovanissimi, un'idea che ha convinto la giuria composta da alcuni membri del Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale Biellese anche grazie all'impegno mostrato durante la presentazione a BiDigital.

"La proposta della squadra vincente - commenta Francesco Vitale di V2 - ci ha convinto perché è più vicina allo stile di V2 e si presta ad essere declinata in più modi, è più versatile. Gli studenti ora potranno lavorare insieme a me allo sviluppo del progetto, trasformando i bozzetti in veri e propri abiti, che saranno inseriti nella nuova collezione Primavera/Estate 2020/21".

Francesca Di Dio Busa del Ggi Uib aggiunge: "BiFuel si conferma come una preziosa opportunità per i ragazzi, che potranno partecipare al lancio della collezione. Ancora un volta il progetto dei Giovani Imprenditori è stata l'occasione per gli studenti di mettersi in gioco su un terreno comune, in cui imprese e scuole puntano a promuovere la cultura di impresa fra i ragazzi, l'orgoglio di fare impresa e la passione per il proprio territorio".