Aib Pettinengo: 20 anni e non sentirli. La festa di compleanno del gruppo volontari FOTOGALLERY

"Hanno dimostrato senso di appartenenza e amore verso il loro territorio. Se i giovani la pensano così è un buon auspicio per il futuro". Nel giorno della festa del 20esimo anno di fondazione del corpo volontari anticendi boschivi di Pettinengo, le parole del sindaco Gianfranco Bosso introducono la premiazione di due ragazzini del paese, Lorenzo Prina Cerai e Federico Vanini. Loro hanno incarnato lo spirito di coesione con il proprio paese con un'operazione non richiesta ne pubblicizzata, con grande senso di volontariato: la pulizia dello storico sentiero della Bosa che da canton Perino porta a cà Aglietta. Ad applaudirli una sala consiliare stracolma, compresi l'ispettore Aib Rodolfo Gilardi, per i carabinieri di Bioglio Alessandro Gervasi, numerosi volontari delle sezioni vicine oltre al conduttore della mattinata, il primo caposquadra pettinghese, Marcello Mazzia. Non poteva esserci giorno migliore per valorizzare l'iniziativa dei due giovani come la festa dei 20 anni di fondazione e di operatività del corpo volontari antincendi boschivi di Pettinengo. Era infatti il 17 aprile 1999 quando un gruppetto di volontari aveva dato inizio all'attività del corpo.

"Tutto è iniziato nel 1997 con un gruppo di volontari coordinati da Marcello Mazzia -commenta l'attuale capo squadra Aureliano Robbiolo- che hanno iniziato un dialogo con il corpo forestale di Biella dell'allora maresciallo Cleto Trisotto e dell'ispettore Ivano Sighel". 20 anni di interventi sul territorio comunale e non solo, anche in aiuto delle altre squadre biellesi. "Fino a una decina di anni fa gli interventi erano cadenzati in un paio al mese -prosegue Robbiolo-, ora per fortuna e per una maggiore attenzione del territorio, questi numeri sono calati".

La squadra Aib di Pettinengo è formata da 13 volontari tutti residenti in paese. In 20 anni di attività 5 sono stati i caposquadra: dal primo, Marcello Mazzia per passare il testimone poi a Lorenzo Braiato, Sergio Tirelli, Corrado Belli fino ad arrivare a Aureliano Robbiolo, ultimo in ordine temporale. L'Aib di Pettinengo è dotato di un fuoristrada Suzuki con modulo per spegnimento incendi donato da un benefattore, di una Panda 4x4 oltre alla varia attrezzatura usata per lo spegnimento degli incendi. "Andiamo avanti con il nostro operato -racconta ancora il caposquadra- collaborando con i vigili del fuoco e i carabinieri in primis, cercando di dare priorità al nostro territorio comunale e supportando le altre sezioni Aib della provincia".

Nel corso della mattinata è stato anche presentato "Bosco" un progetto di ragazzi e insegnanti, Simona Angelico in primis, del comprensorio della Valle di Mosso e patrocinato dallo stesso comune di Pettinengo. "E' stato finanziato interamente dalla nostra squadra -conclude Aureliano Robbiolo-, un'iniziativa rivolta agli studenti delle scuole medie e elementari di Pettinengo con finalità di sensibilizzazione e conoscenza dei nostri boschi, sentieri, prati. Ci sono state diverse uscite dove i ragazzi hanno operato manualmente per la pulizia di alcuni sentieri, sotto la supervisione del geologo Stefano Maffeo. Speriamo che tanti giovani seguano l'esempio dei due premiati Prina Cerai e Vanini. Abbiamo bisogno di nuova linfa, di persone che si prendano a cuore il nostro Pettinengo. E non solo".