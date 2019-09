Ponderano e Chiavazzese “corsari”: Pari senza reti per Ceversama, Torri e Valle Cervo Andorno

Risultati invariati nella stracittadina tra Ceversama e Valle Cervo Andorno e nella delicata sfida interna di Candelo con le Torri Biellesi protagoniste di un'ottima prova con la Pro Roasio. La Chiavazzese si porta a sei punti con i centri di Pulze e Sekka mentre il Ponderano spinge sempre più a fondo la Valdilana Biogliese, al quarto ko consecutivo.

Risultati del 4° turno

Azeglio vs Orizzonti United 0-2

Ceversama vs Valle Cervo Andorno 0-0

La Vischese vs La Chivasso 5-1

Pro Palazzolo vs Strambinese 2-1

Stay O' Party vs Junior Pontestura 0-2

Torri Biellesi vs Pro Roasio 0-0

Valdilana Biogliese vs Ponderano 1-2

Virtus Vercelli vs Chiavazzese 1-2

Classifica

La Vischese e Junior Pontestura 10

Strambinese, Stay O' Party e Pro Palazzolo 9

Ceversama 7

Chiavazzese, Ponderano e Orizzonti United 6

Azeglio e Pro Roasio 5

Valle Cervo Andorno 4

La Chivasso 3

Torri Biellesi 2

Virtus Vercelli e Valdilana Biogliese 0