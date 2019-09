Poker Sandigliano, crollo interno per il Masserano

Giornata agrodolce in Terza Categoria. Dopo il mezzo passo falso della scorsa settimana, il Città di Sandigliano riparte con entusiasmo calando il poker sul campo del Villanova. Sentimenti opposti in casa Masserano, travolto 5 a 2 dal Virtus Mulino Cerano.

Risultati del 2° turno

Amatori Granozzese vs Casalino 2-1

Canadà vs Trecate U21 4-2

Lenta vs Piemonte Sport 1-1

Masserano Brusnengo vs Virtus Mulino Cerano 2-5

Villanova vs Città di Sandigliano 1-4

Voluntas Novara vs Sangermanese 1-0

Classifica

Canadà, Virtus Mulino Cerano, Voluntas Novara e Amatori Granozzese 6

Città di Sandigliano 4

Villanova 3

Piemonte Sport, Lenta e Masserano Brusnengo 1

Fara, Casalino, Trecate U21 e Sangermanese 0