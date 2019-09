Non basta Lanza: è 2-2 per il Vigliano. Cossato vola al 4° posto

Dopo tre successi di fila, si interrompe la marcia del Vigliano: davanti al proprio pubblico, i giallorossi vengono stoppati sul 2-2 da un Valduggia mai domo. A segno per i biellesi Lanza, autore di una doppietta. All'Abate di Cossato, invece, i blues superano lo Sparta Novara col punteggio di 2-0 e si portano al quarto posto solitario, a soli tre punti dall'Omegna capolista.

Risultati del 4° turno

Arona vs Dormelletto 0-0

Briga vs Bulè Bellinzago 2-2

Vogogna vs Sizzano 2-3

Città di Cossato vs Sparta Novara 2-0

Vigliano vs Valduggia 2-2

Juve Domo vs Santhià 2-2

Omegna vs Bianzé 5-2

Piedimulera vs Dufour Varallo 2-3

Classifica

Omegna 12

Sizzano e Vigliano 10

Città di Cossato 9

Dufour Varallo 8

Juve Domo 7

Piedimulera 6

Bulè Bellinzago 5

Valduggia, Dormelletto, Santhià e Briga 4

Sparta Novara 3

Arona 2

Bianzé 1

Vogogna 0