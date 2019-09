La Biellese a valanga nel derby: 3-0 alla Fulgor con Bottone, Messina e Bianconi FOTO

E la vittoria va alla Biellese. La sconfitta infrasettimanale con la capolista Borgovercelli è alle spalle e la compagnia allenata da Peritore centra la prima vittoria stagionale all'ombra del Pozzo La Marmora di Biella: 3-0 il risultato finale, grazie alle reti di Bottone, Messina e Bianconi. Successo che spinge la formazione laniera distante dalle sabbie mobili di classifica. Resta fanalino di coda la Fulgor targata Mellano, al quarto ko di fila.

Risultati del 4° turno

Stresa vs Città di Baveno 1-1

Alicese Orizzonti vs Borgovercelli 0-0

Aygreville vs Borgaro Nobis 1-0

LG Trino vs Ro. Ce. 1-2

La Biellese vs FR Valdengo 3-0

La Pianese vs Pro Eureka 2-1

Oleggio vs Rivoli 2-1

Accademia Borgomanero vs Pont Arnad Evanco 4-1

Classifica

Borgovercelli e Aygreville 8

Pont Arnad Evanco, Stresa, Borgaro Nobis, Ro. Ce. e Accademia Borgomanero 7

La Pianese, Città di Baveno e Oleggio 5

La Biellese, Alicese Orizzonti e LG Trino 4

Pro Eureka 3

Rivoli 2

FR Valdengo 0