Coppa Piemonte, altre due vittore per Bonprix TeamVolley

Nella seconda giornata di Coppa Piemonte la Bonprix TeamVolley era impegnata nel triangolare giocato a Ivrea. Le ragazze di coach Preziosa hanno ottenuto altri due successi, entrambi per 2-1, superando prima Fenis (25-18, 22-25, 25-18) e poi le padrone di casa del Canavese (20-25, 25-15, 25-18), recuperando l’iniziale svantaggio.

Nella prima partita contro le valdostane il tecnico delle cossatesi schiera Biassoli in palleggio opposta Loro Piana; Gualinetti e Peracino di banda, Gaito e Barbonaglia centrali, libero Cimma. Nel corso della partita spazio a tutta la rosa a disposizione. Primo set vinto in scioltezza comandando il gioco con attenzione e precisione in tutti i fondamentali. Nel secondo set il TeamVolley smette di difendere, lasciando spazio e vantaggio alle valdostane, nulla è valso il tentativo di rimonta finale.

Il terzo set nuovamente dominato. Stessa formazione iniziale per la Bonprix anche contro Canevese. Partenza a rilento con atteggiamento sbagliato a muro difesa delle cossatesi che pagano la scarsa attenzione. La strigliata a fine set e sistemati alcuni dettagli la partita si fa in discesa e la vittoria è meritata. "Gli alti e bassi sono normali in questo periodo – dice coach Preziosa -. La piccola scusante è quella di una condizione fisica precaria, dovuta agli alti carichi di lavoro. Lato positivo l'empatia di squadra: o tutte bene o tutte male contemporaneamente".

BONPRIX TEAMVOLLEY – FENIS PRAMOTTON 2-1

Parziali: 25-18, 22-25, 25-18

Tabellino TeamVolley: Balzano 7, Gualinetti 8, Cimma L1, Angelillo L2 (n.e.), Peracino 1, Zecchini 0, Barbonaglia 9, Gaito 11, Biassoli 3, Loro Piana 6, Zatta 0, Perissinotto 0. All. Preziosa.

BONPRIX TEAMVOLLEY – CANAVESE VOLLEY IVREA 2-1

Parziali: 20-25, 25-15, 25-18

Tabellino TeamVolley: Balzano 5, Gualinetti 10, Cimma L1, Angelillo L2, Peracino 10, Zecchini 3, Barbonaglia 4, Gaito 7, Biassoli 1, Loro Piana 3, Zatta 1, Perissinotto 0. All. Preziosa.