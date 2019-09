Botalla TeamVolley in chiaroscuro con Gaglianico e Allotreb

Nella seconda giornata di Coppa Piemonte il Botalla Formaggi TeamVolley ha offerto due prestazioni altalenanti: positiva e continua la prima, sfociata in un netto successo maturato contro Gaglianico (3-0, con parziali a 18, 17 e 22); discontinua e poco paziente la seconda, terminata con la vittoria delle torinesi dell’Allotreb, per 3-0.

Nella prima gara, di fronte al team di serie C di Gaglianico ancora in fase di rodaggio, le ragazze del TeamVolley riuscivano a tenere ritmi alti in tutti i fondamentali. "Battuta aggressiva ed una buona coordinazione muro-difesa ci permettevano di contrattaccare in modo efficace e di tenere sempre sotto pressione la squadra avversaria vincendo le tre frazioni a 18, 17 e 22 – racconta coach Busancano -. Tutte le ragazze alternate sul campo di gioco hanno risposto in modo positivo anche nei diversi set".

Nella prima frazione scendevano in campo Gaia Fornasier in palleggio, Levis opposta, Rebecca Melotti e Caratti in banda, Rachele Melotti e Caramori al centro, libero Fantini. Nella seconda frazione partenza al centro per Perucca al posto di Caramori, Lorenzon al posto di Fornasier in palleggio ed Ippolito che sostituisce Fantini infortunatasi in uno scontro di gioco. Nella terza frazione Levis rileva Melotti in banda mentre Biasin viene schierata nel ruolo di opposto, spazio anche per Corso come cambio in battuta e per Gaia Fornasier che a metà frazione rileva Perucca.

Nella seconda gara l’Allotreb Torino, squadra che ha mantenuto lo stesso roster della serie D capace l’anno scorso di raggiungere i play-off promozione, si rivela troppo quadrata ed esperta per il Botalla. Il primo set risulta il più combattuto e viene perso a 22 con in campo Fornasier-Levis sulla diagonale palleggio-opposto, Rebecca Melotti e Caratti di banda, Gaia Fornasier e Rachele Melotti al centro, libero Ippolito. Le torinesi proseguono anche nei due set successivi a mettere in grossa difficoltà in ricezione "e questo non ci ha permesso di trovare continuità in attacco – conclude Busancano - A nulla valgono time out e sostituzioni, non riusciamo a trovare il bandolo della matassa ed Allotreb chiude 25-16 e 25-9 le due frazioni e la partita".

GILBER GAGLIANICO - BOTALLA TEAMVOLLEY 0-3

Parziali:18-25, 17-25, 22-25

Tabellino Botalla: Fornasier Lisa 4, Lorenzon 4, Caratti 8, Levis 11, Melotti Rebecca 10, Biasin 0, Corso 0, Melotti Rachele 4, Perucca 2, Caramori 6, Fornasier Gaia 2, Fantini L1, Ippolito L2, All. Busancano.

BOTALLA TEAMVOLLEY – NIXSA ALLOTREB TORINO 0-3

Parziali: 22-25, 16-25, 9-25

Tabellino Botalla: Fornasier Lisa 2, Lorenzon 2, Caratti 1, Levis 9, Melotti Rebecca 5, Biasin 4, Corso 0, Melotti Rachele 0, Perucca 0, Caramori 1, Fornasier Gaia 3, Ippolito L2. All. Busancano.