"Siamo contro il Daspo urbano". Ecco la Parata Indecorosa della Biella Antifascista FOTO

Riceviamo e pubblichiamo:

"Possiamo senza dubbio dire che la Parata Indecorosa è stata un successo e per questo dobbiamo ringraziare tutte le persone che si sono impegnate nell’organizzazione e che hanno partecipato attivamente alla manifestazione. Un corteo colorato, ironico e dissacrante ha attraversato le strade del centro cittadino portando nuova linfa nelle arterie ormai prosciugate di una città morente che l’amministrazione comunale vorrebbe rendere sempre più grigia e inabitabile. Sono tanti i temi che abbiamo trattato e per ognuno di questi abbiamo lasciato dei cartelli appesi in giro per le strade.

Rifiutiamo la logica del decoro che vuol dire solamente guerra ai più poveri, siamo contrari all’applicazione del Daspo urbano e alla militarizzazione dei luoghi pubblici, siamo solidali con i ragazzi e le ragazze che hanno riempito le strade per dire che non esiste un pianeta di riserva e che dall’emergenza climatica ne dobbiamo uscire tutti e tutte insieme, troviamo degradante il linguaggio e gli atteggiamenti sessisti, siamo solidali con chiunque decida di migrare, qualsiasi sia la motivazione, e trova muri e fili spinati a impedirne il libero movimento. Abbiamo mostrato la nostra idea di città: una Biella viva, festante, capace di portare dei contenuti in piazza e che si oppone all’immagine di città dormitorio, grigia e trasudante rancore che è il sogno di Corradino, Moscarola e tutta la Giunta.Eravamo in piazza per ribadire un messaggio, tutto sommato, molto semplice: la città è di chi la vive, non di chi ci specula sopra per il proprio tornaconto economico ed elettorale. Ci rivediamo nelle strade, con la stessa determinazione e gioia che abbiamo mostrato in questa parata!".