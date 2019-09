Intrecci d’Arte consegna le borse di studio agli allievi

Sabato pomeriggio presso il PalaDanza sede della scuola “Intrecci d’Arte” in via Pietro de Mosso 31/a Chiavazza, si è svolta la consegna delle borse di studio e degli attestati di merito agli allievi per la stagione accademica 2018/2019.

Presenti Paola Buzzo Presidente dell’Associazione, Eleonora Prete docente di danza classica e moderna e Direttrice Artistica, Giulia Berghino insegnante di danza moderna, Stefano Prete docente di hip hop ed Alessandro Mosca Balma tecnico ed insegnante di acropole, ognuno di loro ha sottolineato le motivazioni e soprattutto le caratteristiche degli allievi che hanno meritato un premio così importante ed ambito.

Hanno ricevuto la borsa di studio/attestato di merito: Alessia Toniolo, Robiolio Annika, Arianna Zanola, Francesca Boggio Bozzo, Berghino Giulia, Marta Minola, Rebecca Ardizio, Laura Varra, Sofia Cimma, Moggio Vittoria, Rachele Grometto, Martina Trocca, Cadei Loris, Guglielmo Rizzetti, Davide Mantovani, Riccardo Biola, Lo Russo Anna, Cimma Aurora, Emma Barbonaglia, Maria Carla Sola, Capellaro Siletti Julia, Angelica Ferrari, Valeria Martinelli, Alice Bonollo, Melissa Carnio, Emma Budroni, Lucia Perri, Martina Ugliono, Ginevra Ghiglia, Lo Giudice Sofia, Annachiara Franco, Noemi Coniglio, Carola Cuneo, Elisa Fiorino, Marta Prione, Farasin Alice, oltre ad un attesto di merito al Gruppo Hustle Slap di hip hop e al Gruppo del 2° Corso di Danza Moderna.

“La nostra stagione è già iniziata –spiega Paola Buzzo e continuerà fino alla fine di giugno con svariati corsi nelle molteplici discipline proposte, nel mese di ottobre ci sarà ancora la possibilità di provare gratuitamente, la danza propedeutica, classica, moderna, hip hop, breakdance, acropole ed acrobatica oltre ai corsi di Fitness, di Ginnastica posturale e di mantenimento”. Mercoledì 2 ottobre dalle 19 alle 20 si svolgerà una prova gratuita di Capoeira con il Mestre Adriano da Silva conosciuto con il soprannome di Pelè originario di Niteroi –Rio de Janeiro.

Per info segreteria 338 7225831 intreccidartebiella@gmail.com www.intreccidartebiella.it