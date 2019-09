Dal Nord Ovest - Fiamme nella notte in una fabbrica di buste di plastica nell'eporediese

Grosso incendio, la notte scorsa, in una fabbrica che produce buste in plastica nella zona al confine tra San Giusto Canavese e San Giorgio. Sei squadre dei vigili del fuoco sono impegnate dalle 4 per domare le fiamme, che si sono sviluppate all’interno dello stabilimento, cercando di metterlo in sicurezza. Fortunatamente non si registrano feriti, ma vista l’alta infiammabilità del prodotto i danni sono stati ingenti. Secondo la prima ipotesi a causare l’incendio sarebbe stato un cortocircuito. Sulla vicenda indagano i Carabinieri di Ivrea.