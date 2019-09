Dal Nord Ovest - Donna travolta dai massi: è grave

Grave incidente oggi tra il lago di Orgials e la cima della Lombarda, nel comune cuneese di Vinadio. Un'escursionista è stata travolta da una scarica di sassi ed è rimasta intrappolata sotto alcuni massi durante una gita, intorno a quota 2500 metri. La chiamata d'emergenza è stata effettuata intorno alle 15 da alcune persone che hanno assistito all'evento. Il tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese in centrale operativa ha inviato sul posto l'eliambulanza 118 ed ha preallertato i Vigili del Fuoco in caso di ulteriore bisogno.

Sul luogo dell'incidente, il tecnico di elisoccorso a bordo dell'elicottero, dopo una prima analisi dello scenario, ha ritenuto sufficiente il supporto di altri due tecnici del Soccorso alpino ricuperati dal velivolo a Bagni di Vinadio e condotti sul target. L'intera equipe, insieme al medico e all'infermiere è riuscita a liberare la donna, a stabilizzarla e a imbarellarla. Con l'elicottero è stata condotta in ospedale in codice rosso per politrauma.