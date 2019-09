Notte agitata nella Valle di Mosso: pericolo per 50 capre e 1 mucca sulla strada

Momenti di paura sulle strade di Trivero (Valdilana), questa notte alle 3, per la presenza in una zona con molte curve di 50 capre e una mucca. Sono stati allertati i carabinieri, un veterinario, il sindaco e il suo vice per cercare di capire di chi fossero gli animali. Risaliti poi al proprietario, l'uomo si è giustificato affermando di non essersi accorto della fuga.

Gli animali sono poi stati ricondotti in una zona sicura eliminando il pericolo. Sono in corso di accertamento, da parte dei carabinieri, l'eventuale responsabilità del proprietario per l'allontanamento delle 50 capre e della mucca.