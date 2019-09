Cani da pastore liberi aggrediscono un biker

Stava percorrendo i boschi di Zimone in sella alla sua mountain bike quando si è trovato rincorso da diversi cani di proprietà di un pastore. L'uomo, spaventato, nel tentativo di scappare è caduto a terra procurandosi alcuni piccole ferite. Riuscito a ripartire, una volta rientrato a casa ha avvertito i carabinieri mettendoli al corrente dell'accaduto, precisando di non aver visto alcun pastore nelle vicinanze ma la presenza di una roulotte. I successivi accertamenti dei militari di Netro hanno permesso l'identificazione del pastore, un uomo di 40 anni, e notato due cani legati ed un terzo libero insieme ai suoi cuccioli. Il biker è stato messo al corrente delle facoltà di legge qualora ritenesse opportuno procedere per vie legali con una denuncia.