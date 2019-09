Biella: Sente la vicina in difficoltà e chiama i soccorsi

Ha sentito che la vicina era in difficoltà e ha lanciato l'allarme. È successo intorno alla mezzanotte di oggi, 29 settembre, in un condominio di via Angelo Coda a Biella. Intervenuti con l'autoscala, i Vigili del fuoco hanno aperto l'appartamento della pensionata, che non riusciva a muoversi dopo essere caduta a terra. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.