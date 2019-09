Biella: 86enne provoca due incidente in breve tempo. Verrà segnalato in prefettura

Due incidenti in poco tempo a Biella. E' questo il bilancio di un 86enne che ora verrà segnalato dai carabinieri alla prefettura per il possibile ritiro della patente. Un primo intervento dei militari è per un sinistro con un'altra auto dopo il quale il pensionato si è allontanato. Individuato e identificato la controparte, vista l'età dell'uomo e constatando che i danni erano lievi, ha preferito accordarsi con l'86enne senza denunciare l'accaduto.

Poco dopo l'anziano è stato protagonista di un secondo incidente, questa volta autonomo, sempre a bordo della la sua Fiat Panda. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Ponderano per accertamenti. I carabinieri intervenuti segnaleranno lo stato dell'anziano alla prefettura. Probabile per lui il ritiro della patente.