Sardi, Piemontesi e Argentini firmano Gemellaggio tra Nuraghes

Sabato 28 settembre, nella bella cornice della quinta edizione di “Gli Orti de La Malpenga”, si è svolta la cerimonia del “Gemellaggio tra Nuraghes”, nella prospettiva di operare in campo culturale, turistico ed economico tra il Circolo Culturale Sardo di Biella e il Circolo Sardo di La Plata (Argentina), impegnando i contraenti ad agire in reciproca collaborazione, predisponendo programmi di attività da sottoporre all’approvazione dei rispettivi organi istituzionali presenti nei territori. Per la firma dei protocolli del progetto di gemellaggio a regia regionale su indirizzo Assessoriale di Alessandra Zedda, Assessore del Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata a Biella da Ignazio Boi e Roberto Vacca, erano presenti: Chiara Caucino, Assessore a “Politiche della Famiglia, dei Bambini e della Casa, Sociale, Pari Opportunità” della Regione Piemonte, il Sindaco di Biella, Claudio Corradino, e Nuria Carbonell Guimerá, rappresentante del Municipio de la Ciudad de La Plata (Argentina), che ha consegnato al primo cittadino dalla città capoluogo documenti relativi al gemellaggio già sottoscritti della città d’oltreoceano.Accanto al sindaco di Biella in fascia tricolore, a fare da padrini, madrine e testimoni - firmando il documento quadrilingue, scritto in Italiano, in Spagnolo, in Sardo e in Piemontese - erano presenti i nipoti di Vittorio Buratti Conte della Malpenga, Ernesto ed Emanuele Panza Buratti, con i sindaci di Pettinengo, Gianfranco Bosso, di Ronco, Carla Moglia, e di Vigliano Biellese, Cristina Vazzoler.A conferire maggiore solennità all’evento, le note di S'Hymnu Sardu Nationale, l'Inno Nazionale Sardo intonato dalle Voci di Su Nuraghe - dirette da Roberto Perinu, coordinate da Giacomo Canu, con accompagnamento musicale di Valentina Foddanu - e il contrappunto di melodie tradizionali piemontesi prodotte dal suono di ghironda e fisarmonica. Infine,dopo la benedizione in lingua sarda impartita dal cappellano di Su Nuraghe, don Ferdinando Gallu, distribuzione di torrone ancora caldo, prodotto con miele sardo, uova della Malpenga e nocciole Piemonte.