Friday for Future ad Andorno Micca tra lotta agli sprechi e “sceriffi ambientali”

L'istituto comprensivo di Andorno, seguendo il suggerimento della dirigente Maria Luisa Martinelli, ha voluto dare il proprio contributo a "Friday for Future" creando nei vari plessi momenti di sensibilizzazione sul tema ambiente.

Gli allievi hanno discusso e capito che ogni individuo per salvare il pianeta può e deve fare la propria parte partendo da piccoli gesti quotidiani. Nella primaria di Andorno i bambini di I e II continueranno ad approfondire questi temi perché parteciperanno al progetto europeo "DEAR EARTH, Join the great mission to love our home: the Earth!" in collaborazione con compagni di Spagna, Polonia, Lituania e Grecia. Gli studenti di V hanno letto una poesia di G. Caproni, poi tutti hanno firmato un protocollo di intenti, creato poster e striscioni che hanno appeso alla facciata della scuola.

“E' nata l'idea di creare un nuovo incarico – spiegano - "lo sceriffo ambientale" che avrà il compito di spegnere le luci quando non sono necessarie, di controllare che i rubinetti non vengano lasciati aperti, che la raccolta differenziata sia fatta correttamente e non si lascino cartacce nel parco durante l'intervallo”.

"Una proposta analoga arriva dai loro colleghi della prima media di Pralungo che con la loro insegnante di Scienze daranno il via alla "settimana a zero sprechi a scuola", durante la quale cercheranno di ridurre gli sprechi di cibo in mensa, di acqua, di luce, plastica e carta; utilizzeranno borracce e contenitori riciclabili per la merenda e fazzoletti di stoffa – proseguono - L'intento è di estendere questa buona pratica a tutta la scuola e trasformarla in una abitudine. La diversa giornata scolastica di venerdì lascerà un segno nei bambini che si spera seguiranno le parole della filastrocca che hanno imparato: “Tanta piccola gente, in tanti piccoli luoghi, con tanti piccoli passi”.