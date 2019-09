Bando di servizio civile nella sezione AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla – di Biella

Sono disponibili 3 posti nella sezione Aism di Biella per il servizio civile: c'è tempo fino al 10 ottobre alle 14 per iscriversi. La durata è di 12 mesi e possono aderire le ragazze e i ragazzi di d’età compresa fra i 18 e i 28 anni. Partenza prevista: probabilmente per metà gennaio 2020 e prevede un impegno di 1145 ore annuali, ovvero 25 ore settimanali per il servizio; ci sarà un periodo di formazione di 2 settimane o più in cui si richiede la disponibilità dell’intera giornata e di recarsi fuori Biella.

La nostra sezione aderisce al progetto di servizio civile "La persona con SM: dal contatto alla relazione - territorio del Piemonte" dove il giovane: accompagnerà le persone con sm con automezzi AISM attrezzati per necessità sanitarie o di benessere, supporterà la sezione nelle attività di accoglienza e informazione, collaborerà nell’organizzazione di eventi informativi e di sensibilizzazione per la popolazione, supporterà nell’organizzazione di attività di socializzazione e di integrazione: è un' occasione per unirsi al movimento per un mondo libero dalla sclerosi multipla! Trattamento economico: euro 439,50 netti mensili.

La domanda dovrà essere compilata on-line, una volta richiesto e ottenuto lo SPID, per informazioni: AISM BIELLA – Via Piave 11/C – 13900 Biella – Tel./fax: 015/8494363 – E-mail: aismbiella@aism.it Orari: lun-ven: 9.00-13.00 (previo accordi telefonici anche il giovedì pomeriggio) https://www.aism.it/struttura/sezione_provinciale_aism_biella/fai_il_servizio_civile