Donato, a breve l'installazione di un ascensore in municipio. Interviene la minoranza

Riceviamo e pubblichiamo:

"Dopo anni di colpevole ritardo, finalmente si sono svegliati! L'opposizione Progetti per Donato viene a sapere dai quotidiani che verrà installato un ascensore per l'accesso al Municipio, informazione che non è stata mai comunicata dal Sindaco alla Consigliera Comunale Beatrice Bongiovanni. Progetti per Donato ottiene quindi il primo risultato importante dopo poco più di tre mesi di strenua battaglia per l'Abbattimento delle Barriere Architettoniche a Donato. Si spera, quindi, di poter accedere senza barriere al Municipio, in breve tempo. Ci sono volute mail forti, tutte protocollate, indirizzate al sindaco Desiree Duoccio, con accuse di connivenza a tutti i Consiglieri Comunali che continuavano a fare orecchie da mercanti, incontri con il Prefetto, colloqui telefonici con il vice Prefetto e minacce di denuncia alla Procura della Rebubblica, oltre a una richiesta di intervento alla ASL per ottenere questo grande risultato.

Il progettista, contattato circa un mese fa, ha ricevuto la disponibilità di consulenza e collaborazione gratuita dall'arch. Beatrice Bongiovanni, esperta in Abbattimento delle Barriere Architettoniche e già presidente di parecchie Commissioni Edilizie al proposito. Quando il sindaco ha risposto, peraltro con molto ritardo, risposta pubblicata nella delibera del 3 agosto all'interrogazione sull'Abbattimento delle Barriere Architettoniche del Municipio prot. 2943 dell'11 giugno 2019, infatti non ha accennato ad alcun progetto affidato ad alcun professionista, ma di doverlo ancora predisporre,(è possibile verificare sull'albo pretorio), quindi fino ad allora non c'è mai stato un incarico o un progetto consegnato e protocollato, pertanto è una menzogna gigantesca che il progetto sia stato "messo nero su bianco già da diversi anni dall'amministrazione comunale".

Si ricorda che doveva essere accantonato il 10% degli oneri urbanistici per l'Abbattimento delle Barriere Architettoniche, come prevede la legge finanziaria n° 41 / 86 art.32 e come comunicatomi direttamente dall'Arch. Ivo Ceresa - Regione Piemonte - Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio - Settore Progettazione Strategica e Green Economy e indicato espressamente dalla L.R.6/12/1984 n.61, vero "tesoretto significativo" che non è mai esistito a bilancio consuntivo in tutti gli anni passati. I Donatesi sono persone intelligenti che conoscono bene chi si è battuto e si batte per loro. Il Gruppo Consiliare Progetti per Donato pertanto ringrazia per l'attuazione del primo punto inserito nel nostro programma elettorale,infatti nulla di ciò era nel programma presentato dalle altre liste. Del bando del 2 agosto scorso, nulla è stato comunicato dal sindaco Desiree Duoccio alla minoranza e ciò significa che crede di governare Donato da sola, ma la minoranza Progetti per Donato esiste ed è battagliera".