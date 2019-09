Vittorio Prin Clari medaglia d’argento alla World Shotokan Karate Association

Vittorio Prin Clari medaglia d’argento mondiale alla World Shotokan Karate Association. Lo scorso fine settimana ad Odivelas, nel distretto di Lisbona in Portogallo, Vittorio Prin Clari, allenatore della Enchojama Karate di Salussola, è salito sul podio per essersi aggiudicato la medaglia d’argento al campionato mondiale WSKA. Vittorio Prin Clari è stato convocato come capitano della giovane squadra di kata maschile juniores, portando l’Italia, assieme ai suoi compagni Alessandro Bindi, Alberto Rocchetti, ad essere vice campione mondiale.