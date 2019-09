Pallacanestro Biella cresce, sconfitta di misura con Ravenna 91-89

L'Edilnol dei giovani cresce ed acquista certezze. Nonostante la sconfitta di misura patita contro l'OraSì Ravenna degli ex Venuto e Coach Cancellieri, il processo di consolidamento ed affiatamento del roster sembra essere arrivato ad un buon livello.

Le conferme che Bortolani abbia talento e punti nelle mani (22 in questa occasione), Polite stia guadagnando in solidità ed Omogbo stia migliorando la propria gestione dei falli, mandano buoni segnali in vista del debutto in campionato del 6 di ottobre contro Torino.