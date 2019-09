Basket femminile, la bonprix Bfb vince l'ultimo test prima dell'esordio in campionato

Era l'ultimo test match prima dell'esordio in campionato per la Serie C del Basket Femminile Biellese. Ed è stato vinto per 72 -69. Sul parquet dei Salesiani, le ragazze di coach Cardano hanno affrontato Chieri, futura concorrente in regular season. Ancora assenze nella Bfb. Alle lungodegenti Ramella e Tombolato, si sono aggiunte in settimana Lambo e Demartini. Si è rivista in campo Giorgia Borchio, mentre Chiara Di Nubila sta pian piano recuperando dopo un inizio limitato dai problemi fisici.La partenza vedeva le cecchine torinesi bucare con continuità la retina delle padrone di casa che parevano in difficoltà in difesa.

Le biellesi subivano 31 punti nel primo quarto, anche se un buon attacco manteneva il risultato in equilibrio. Nel secondo quarto si invertiva il gioco biellese. Si inceppava l'attacco ma la difesa era più arcigna. All'intervallo lungo si andava con Biella a -11.Nella pausa coach Cardano chiedeva più intensità e le sue ragazze tornavano in campo con più grinta. Nel terzo periodo si riportavano sotto ed il sorpasso avveniva a due minuti dal termine della partita.Il risultato finale vedeva la bonprix BFB vincere 72 a 69, ma soprattutto vedeva la squadra con il giusto atteggiamento anche se tecnicamente ci sarà ancora tanto da lavorare. E domenica prossima sarà già campionato. Ospite nella prima gara della nuova stagione sarà Beinsco, squadra tosta, eliminata proprio dalle laniere durante i playoff dello scorso anno.