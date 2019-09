"Ce la metterò tutta", la testimonianza di Elio Panozzo

Elio Panozzo è stato un protagonista della vita sindacale, politica e amministrativa del Biellese: segretario del più forte sindacato di categoria negli anni in cui le lavoratrici e i lavoratori tessili erano alcune decine di migliaia, dirigente del PCI e sindaco del Comune di Cossato, che per anni ha rappresentato il simbolo della sinistra al governo.

Quella di Panozzo è stata la vita di un rivoluzionario di professione: prima l'impegno nella Resistenza, poi il sindacato e il partito come responsabile enti locali, infine l'esperienza di sindaco e il volontariato.

Lunedì 30 settembre, alle 18, presso la sede della Fondazione Biella-Domani, in via Piave angolo via Trieste a Biella, verrà presentato il libro "Ce la metterò tutta", che contiene una lunga conversazione con Elio Panozzo, raccolta da Silvia Delzoppo, insegnante e appassionata di storia e di letteratura. Alla presentazione interverranno l'autrice, Elio Panozzo, Wilmer Ronzani e Sergio Chiamparino.

"La nostra fondazione, - dichiarano gli esponenti di Biella-Domani - che ha tra i suoi obbiettivi quello di valorizzare la storia del Movimento operaio e dei suoi protagonisti, é orgogliosa e felice di poter presentare un libro che racconta la vita di uno degli esponenti più popolari e rappresentativi della sinistra Biellese. Per questo dobbiamo essere grati a Silvia Delzoppo che ha raccolto la testimonianza di Elio Panozzo".

"Con Elio Panozzo- aggiungono Sergio Sassi e Wilmer Ronzani - abbiamo condiviso anni di impegno politico nei quali abbiamo avuto modo di apprezzare le sue qualità di leader sindacale e di amministratore ma soprattutto la grande umanità e il grande rigore".