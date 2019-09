Ricetta: Polpo brasato al vino rosso con la sua maionese

Ricetta per 4 persone:

Prepariamo in una pentola capiente la cipolla affettata fine, aggiungiamo 2/3 cucchiai di olio, lo spicchio di aglio e lasciamo rosolare dolcemente per una decina di minuti.

Aggiungiamo alla cipolla tutto il polpo, saliamo, pepiamo, alziamo la fiamma e facciamo rosolare per un paio di minuti.

Fatto questo versiamo il nostro vino, aggiungiamo le foglie di alloro e, a fuoco dolce, lo lasciamo cuocere per un'ora, coprendolo con un coperchio.

Mettiamolo poi in un piatto.

Con un mestolo versiamo il liquido di cottura in un contenitore cilindrico, filtrando il tutto con un colino a maglie fini.

Travasiamone qualche mestolo, tenendo presente che 100 g di liquido per quattro persone è sufficiente per creare la maionese per tutti.