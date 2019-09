Assicurazione auto, da Genertel la protezione completa online per ogni genere di esigenza

Il settore delle assicurazioni auto e delle relative compagnie si sta evolvendo sempre di più verso il digitale e il mondo dei servizi via web.

Questo è inevitabile, visto il processo di digitalizzazione che il mondo sta compiendo in tutti i settori dell’industria, dei servizi e della vita quotidiana.

Uno dei principali poli assicurativi diretti è Genertel, fondata nel 1994, oggi una delle migliori compagnie del settore, grazie a servizi e polizze dinamiche, flessibili, economiche e in grado di venire incontro alle molteplici esigenze moderne dell’automobilista.

L’assicurazione auto pensata dal gruppo Genertel è una polizza pensata su misura del guidatore, che parte dai bisogni di chi è ogni giorno sulla strada con il proprio veicolo, fornendo soluzioni, coperture e una protezione completa per la tranquillità dell’assicurato.

Genertel è una compagnia diretta in grado di fornire assistenza completa con soccorso stradale h24, con consulenti a disposizione del cliente via telefono o in chat per fornire un aiuto immediato in caso di sinistro o per qualsiasi problema legato all’utilizzo su strada del veicolo.

Una polizza costruita su misura per il guidatore, che oltre a garantire le coperture necessarie per la circolazione su strada, offre anche una serie di garanzie aggiuntive, che permettono all’assicurato di costruire la polizza sulla base delle proprie esigenze.

Una serie di garanzie che vanno a coprire il veicolo con le classiche formule furto e incendio, tutela danni da veicoli non assicurati, assistenza stradale e atti vandalici, eventi naturali e cristalli, Kasko e Minikasko, che si estendono anche al guidatore con la protezione imprevisti, assistenza legale, bonus aiuto domestico, infortuni al conducente.

Senza tralasciare infine anche gli animali domestici, con la protezione 4 zampe a bordo che permette di ottenere indennizzi degli infortuni capitati al vostro animale in caso d’incidente.

Uno dei punti forti di questa polizza è l’assistenza stradale, grazie alla collaborazione con Europe Assistant, mettendo a disposizione un servizio 24 ore su 24 in caso di guasto o incidente, con invio di carro attrezzi e autovettura sostitutiva e rimborso delle spese sostenute per taxi, alberghi e altro.

Importantissima è anche la tutela per danni da veicoli non assicurati, che consente di ottenere un risarcimento per i sinistri subiti e un indennizzo per le eventuali spese mediche sostenute.

Il guidatore può inoltre scegliere, nel momento della sottoscrizione della polizza, quale genere di assistenza telematica ricevere: GoDifferent attraverso lo smartphone oppure con il sistema Quality Driver che prevede l’installazione gratuita di un localizzatore satellitare GPS presso un centro autorizzato, che permette di accedere a servizi esclusivi come uno sconto sul premio della polizza in caso di buona condotta alla guida, ma anche la localizzazione in ogni momento del veicolo attraverso l’applicazione Genertel.